ilberstedt/mz. - Die Wipperbrücke war mit Wimpelketten geschmückt. Es duftete auf dem Sportplatz in Ilberstedt nach Grillwurst, Leber und Schaschlik. Nicht nur deshalb zog es die Menschen zur 41. Auflage des Ilberstedter Heimatfestes. „Ich möchte alle Besucher recht herzlich begrüßen, mich bei den vielen Helfern ganz herzlich bedanken und natürlich auch bei den Sponsoren. Aber in erster Linie bei Birgit Gerlitzki. Sie hat seit vielen Jahren die Organisationsfäden in der Hand. Der Feuerwehrverein, der die Gastronomie stemmt und Familie Jahnel haben uns kräftig unterstützt“, sagte Bürgermeister Lothar Jänsch, der bedauerte, dass sich nicht alle Vereine aus dem Ort am Heimatfest beteiligen und Birgit Gerlitzki nicht mehr im Gemeinderat ist. „Sie wird uns fehlen.“

