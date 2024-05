Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Cörmigk/MZ. - Am Pfingstwochenende ist in Cörmigk zum traditionellen „Zigeunerfest“ viel los. Auch am Sonntag, als die Festwiese nach dem Umzug durch das Dorf aus allen Nähten platzte. Man merkte den Cörmigkern und Besuchern aus dem umliegenden Orten an, dass sie Lust auf Party hatten. Zur Kaffeezeit spielten die Bebitzer Blasmusikanten unter der musikalischen Leitung von Ingo Kluth original böhmische und mährische Blasmusik.