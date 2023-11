Wenn es heftig regnet, steht Bebitz zurzeit schnell unter Wasser. Der Stadtrat hat nun die Ertüchtigung des Abflussgrabens an der L 50 bewilligt, der momentan nur noch bruchstückhaft erhalten ist. Wann die Arbeiten beendet sein könnten.

Bebitz/Könnern - Wenn sintflutartige Regenfälle das Dörfchen Bebitz heimsuchen, hat ein Teil der Einwohner ein Problem. Und zwar derjenige, der auf der westlichen beziehungsweise linken Seite der Landesstraße 50 von Könnern kommend in Richtung Bernburg am Rand sein Häuschen stehen hat. Das Regenwasser drückt dann in die betroffenen Grundstücke hinein, weil vom einstigen Abflussgraben nur noch Rudimente erhalten sind. Auch Gullydeckel sind immer noch nicht vorhanden.