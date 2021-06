Wer kommt zum Antik- und Trödelmarkt am Samstag in Bernburg?

Bereits in der Vergangenheit wurde der Antikmarkt zum Stadt- und Rosenfest veranstaltet. Nun gibt es einen Markt vor dem Pep in Bernburg.

Bernburg - Puppen, Porzellan und antike Polstermöbel: All das erwartet Schnäppchenjäger und Antikbegeisterte an diesem Sonnabend, 26. Juni, von 9 bis 16 Uhr bei der Premiere des Antik- und Trödelmarktes auf dem Parkplatz vor dem Pep-Markt in Bernburg.

Es ist der erste große Flohmarkt überhaupt in Sachsen-Anhalt“, sagt Organisator Christian Büttner. Er führt das von seiner Mutter 1998 gegründete Unternehmen Herzog-Märkte mit Sitz in Bernburg nun weiter und ist froh, dass es nach so vielen Monaten der Stille endlich wieder losgeht. „Alles ist ausgefallen. Normalerweise organisieren wir die Antikmärkte zum Stadt- und Rosenfest in Bernburg oder auf dem Messegelände in Halle“, erzählt Büttner.

Aber auch die Händler freuen sich nun auf den Neustart. Aus ganz Deutschland haben sie sich angekündigt und alles mit dabei, von Briefmarken, über Geschirr bis Möbel und echte Flohmarktartikel. „Auch Private können ihre Schätze vom Dachboden an dem Tag verkaufen. Nur Neuware ist gar nicht erlaubt“, sagt Büttner. Einen besseren Termin hätte der Veranstalter nicht finden können, vor allem was die geltenden Regeln der Eindämmungsverordnung betrifft.

Auch Private können ihre Schätze vom Dachboden an dem Tag verkaufen. Nur Neuware ist gar nicht erlaubt.“ Christian Büttner, Flohmarkt-Organisator

Denn ausgerechnet am Samstag entfällt die Testpflicht für Außenveranstaltungen, zumindest wenn der Sieben-Tages-Inzidenzwert weiter unter 35 bleibt - danach sieht es aus. Aber auch an anderer Stelle hat Büttner auf die Sicherheit geachtet:

„Überall wird Desinfektionsmittel ausliegen und wir werden die Stände so aufbauen, dass man nur in einer Richtung an ihnen vorbeilaufen kann und dass der Abstand zu anderen Besuchern ausreicht.“ Außerdem kündigt er schon jetzt an, dass es bereits am 17. Juli eine Wiederholung gibt und dass die Antikmärkte vor dem Pep-Markt künftig einmal im Monat, mit Ausnahme der Wintermonate, stattfinden sollen.

Kurzentschlossene können sich kurzfristig noch mit einem Stand anmelden. Dieser kostet nach Angaben der Veranstalter acht Euro pro Meter. Anmeldung ist möglichst unter folgender Nummer: 03471/31 50 09. Weitere Informationen im Internet unter folgender Adresse: www.herzog-maerkte.de