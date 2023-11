Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Baalberge/MZ. - Der zehnte Spieltag der Landesklasse Staffel 4 hat es in sich. Die vier an der Spitze liegenden Vereine treffen am Samstag, 14 Uhr, in zwei direkten Duellen aufeinander. Der Tabellen-Dritte ZLG Atzendorf/Förderstedt erwartet den verlustpunktfreien Spitzenreiter SV 08 Baalberge. Der Zweite SV Plötzkau erwartet den Vierten FC Hettstedt. Die beiden weiteren Vereine aus dem Altkreis Bernburg genießen ebenfalls Heimrecht. Der 1. FSV Nienburg empfängt den SV Altenweddingen und der SV Einheit Bernburg den FC Stahl Aken.