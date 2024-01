Welche Verdienste Jan Reichel um den Fußball in Plötzkau hat

Nachwuchstrainer und Vorstandsmitglied Jan Reichel hat großen Anteil an der positiven Entwicklung des SV Plötzkau 1921.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzkau/MZ. - Eigentlich steht Jan Reichel nicht so gern im Mittelpunkt. Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Plötzkau vor wenigen Tagen im Haus der Vereine kam er aber nicht drumherum. Denn seine Verdienste für den SV Plötzkau 1921 sollten einmal öffentlich gewürdigt werden. „Für uns als Sportverein ist es hier und heute ein Bedürfnis, dich nach vorn zu bitten und einfach mal ’Danke’ zu sagen“, so Marcel Möbes in seiner Laudatio. Als bescheiden, aber auch meinungsstark beschreibt Möbes seinen Trainerkollegen. Seine Meinung bringe er kurz und knackig auf den Punkt, „so dass es manchmal auch weh tut“. „Aber dadurch setzt du die richtigen Reize, die es oft braucht, um sich wieder auf die eigentlichen Ziele zu fokussieren.“