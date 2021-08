Welche Projekte von Vereinen die Stadtwerke Bernburg fördern

Ralf Bundtke (von links), Andreas Mucke und Simon Heinrich haben am Projekt ?Vielseitigkeitsgarten? mitgewirkt.

Bernburg/MZ - Im Juni lief die Aktion an. Die Stadtwerke Bernburg, die ihr 30-jähriges Bestehen begehen, stellten aus diesem Anlass einen 10.000 Euro schweren Topf zur Förderung von Projekten regionaler Vereine zur Verfügung.

Auf der Internetseite des Unternehmens konnten die insgesamt 17 Bewerber ihre Vorhaben der breiten Öffentlichkeit vorstellen und damit Werbung in eigener Sache betreiben.

„Wir haben aber dafür gesorgt, dass jeder Wähler nur einmal klicken konnte“, klärte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Gerald Bieling, auf. Bei der Aktion setzte sich der SV Kids e.V. vor der SG Neuborna und dem SV Einheit Bernburg durch.

Der Sieger bekam 3.000 Euro, der Zweit- und Drittplatzierte 2.000 beziehungsweise 1.000 Euro. Insgesamt haben alle Bewerber einen finanziellen Zuschuss erhalten. „Wir freuen uns sehr über diese Mittel“, sagte Sandra Grafenhorst, die mit Andreas Mucke und Ralf Zwingmann den entscheidenden Einfall für das Projekt „Vielfaltgarten“ hatte.

Der Verein, der sich um Kinder und Erwachsene mit seelischer und geistiger Beeinträchtigung im Rahmen des Betreuten Wohnens an fünf Standorten in der Saalestadt kümmert, hat während der Corona-Pandemie aus der Not eine Tugend gemacht.

Für diese Menschen fiel seit dem ersten Lockdown auch eine wichtige Freizeitbeschäftigung weg. „Wir haben dank der Unterstützung der Stadt zwölf verschiedene Sportangebote im Programm. Doch diese konnten seit März 2020 fast nicht mehr wahrgenommen werden. Die Sporthallen und Sportplätze waren geschlossen“, erzählte der Vorstandsvorsitzende des SV Kids, Ralf Zwingmann.

Um die Betätigung an der frischen Luft zu ermöglichen, wurde das Projekt „Vielfaltgarten“ ins Leben gerufen.So haben die Bewohner der Bahnhofstraße mit großem persönlichen Einsatz die verwilderte Freifläche hinter dem Hof umgestaltet und damit einen Ersatz für den Ausfall von Volleyball, Fußball, Familien- oder Kindersport gefunden.

Die Rasenfläche ist sehr gepflegt, die Bäume verschnitten. Außerdem ist ein Beet mit Erdbeerpflanzen und Petersilie entstanden. Am meisten freut sich Simon Heinrich jedoch über den tierischen Zuwachs. „Die beiden Kaninchen Bibi und Tina füttern wir dreimal am Tag mit Möhren und Grünzeug“, so der junge Mann.

„Wir können jetzt die Überdachung unserer Terrasse am Vereinsheim abschließen.“ Frank Krella, Vorsitzender der SG Neuborna

Auch die Mitglieder der SG Neuborna und vom SV Einheit Bernburg sind froh über den Zuschuss der Stadtwerke. „Wir können jetzt die Überdachung unserer Terrasse am Vereinsheim abschließen“, so Neubornas Vereinsvorsitzender Frank Krella.

Damit erhält nicht nur das Vereinsleben der Nachwuchsfußballer, der Bogenschützen und der Frauensportgruppe einen neuen Impuls, auch die Neubornaer profitieren bei geplanten Feiern im Freien davon.

Der SV Einheit nutzt den Betrag, um die Errichtung eines Kunstrasenplatzes voranzutreiben. „Dabei hilft jeder Euro“, so der Sportliche Leiter Lothar Kral. Schließlich muss der Verein einen mittleren fünfstelligen Betrag an Eigenmitteln stemmen.