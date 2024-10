Auf dem Campingplatz an der „Schifferklause“ in Bernburg ist die Saison verlängert worden, auch wegen der Adventsausstellung, die an diesem Wochenende startet.

Bernburg/MZ/KT. - Mitten auf dem Campingplatz in Weihnachtsstimmung kommen? Das ist ab diesem Wochenende in Bernburg möglich. Denn ab Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3. November, laden die Betreiber des Campingplatzes an der „Schifferklause“ zum Einstimmungsmarkt an der Saale ein.