Wassertourismus an der Saale: Bohren für Bootsanleger in Bernburg

Bohrungen hat es in den vergangenen Tagen am Bernbuger Saaleufer gegeben. Es sind Vorboten für den neuen Anleger.

Bernburg/MZ - Aufmerksamen Spaziergängern entlang der Saale in Bernburg dürfte in den zurückliegenden Tagen ein seltsames Fahrzeug aufgefallen sein, dessen Bohrer meterhoch in den Himmel ragte. Es ist der erste Vorbote für eine Millioneninvestition, die entlang der Saale zwischen Calbe bis nach Könnern für die nächsten Monate geplant ist. „Der Salzlandkreis will ähnlich wie auf der Bode gemeinsam mit den Städten entlang der Saale Anlegestellen bauen“, sagt Kreissprecher Marko Jeschor auf MZ-Nachfrage. Das Ziel ist klar: „Wir machen Wasserwanderern neue Angebote“, sagt Landrat Markus Bauer (SPD).