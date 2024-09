„Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ ist das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Was es in unserer Region alles zu entdecken gibt.

Was es in Bernburg, Nienburg oder Alsleben zu entdecken gibt

Am Tag des offenen Denkmals werden in der Bernburger Schlosskirche St. Aegidien auch Führungen durch die Fürstengruft angeboten.

Bernburg/MZ. - Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands und deutscher Beitrag zu den „European Heritage Days“. An diesem Tag haben Besucher die Möglichkeit, Denkmale zu besichtigen, die für den Rest des Jahres geschlossen sind oder sich in Privatbesitz befinden. Eine Auflistung der geöffneten Denkmale ist dem nebenstehenden Infokasten zu entnehmen. An einigen Orten werden neben der Möglichkeit der Besichtigung noch zusätzliche Informationen, Führungen oder Konzerte geboten.