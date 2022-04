Was Bernburg Gründonnerstag erreicht hat

In der Abstiegsrunde war Verbandsligist Bernburg Gründonnerstag in Piesteritz erfolgreich. Wer Ostermontag der nächste Gegner ist.

Bernburg/MZ - „Eigentlich hätten wir acht, neun Tore machen müssen“, sagt Thomas Schmidt. Und der neue Co-Trainer des Verbandsligisten SC Bernburg meint, acht, neun zu jenen vier dazu, welche am Gründonnerstag in Piesteritz gelangen. Am Ende des Spiels, das 4:3 aus Bernburger Sicht ausging, standen drei Punkte. Und das ist das allerwichtigste in der Abstiegsrunde. Dort findet sich der SCB momentan auf Platz fünf.