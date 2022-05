Warum man in Bernburg „Bitte Platz nehmen und Hallo sagen!“ kann

Anja Huth vom Rotary Club Bernburg-Köthen richtet die Plauderbank her, die Samstag am Lindenplatz aufgestellt wird..

Bernburg/MZ - Einfach Platz nehmen, „hallo“ sagen und ins Gespräch kommen - das ist der Grundgedanke der sogenannten Plauderbänke. 2018 entstand die Idee und die erste „chat bench“ erstmals in England. Seitdem erobert das Projekt dieser speziellen Sitzgelegenheiten die ganze Welt. Mittlerweile gibt es Plauderbänke in Europa und Amerika. Und ab Sonnabend, 21. Mai, auch in Bernburg.

Mitglieder des Rotary Clubs Bernburg-Köthen werden an diesem Tag ab 10 Uhr auf dem Lindenplatz, am Brunnen gegenüber der Stadtbibliothek, eine solche Plauderbank aufstellen und laden dazu alle Interessierten herzlich ein.

Rotary Action Day

Anlass für dieses Projekts ist der Rotary Action Day 2022, informiert Dietmar Bräuer, Mitglied des Rotary Clubs Bernburg-Köthen. Die Idee ist einfach und effektiv: „Sich anderen als nützlich erweisen“. Nach diesem Motto engagieren sich weltweit über 1,4 Millionen Rotary-Mitglieder und 200.000 Rotaract-Mitglieder, die Menschen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können – international und vor Ort. Am 21. Mai wird mit einem internationalen „Action Day“ das vielseitige Engagement der rotarischen Familie geballt vorgestellt, erklärt Dietmar Bräuer weiter.

Die Salzlandclubs, also der Club in Bernburg – Köthen, die Clubs in Staßfurt und in Aschersleben beteiligen sich an dieser konzertierten Aktion. Die Bernburg-Köthener Clubmitglieder haben sich für das Aufstellen der Plauderbank entschieden. Eine Bank, die signalisiert: Wer hier sitzt, möchte sich unterhalten. Die Bank soll einladen, ungezwungen miteinander ins Gespräch zu kommen, über Gott und die Welt. Zum Plaudern eben. Für Jüngere, Ältere, Einheimische, Zugezogene, erläutert Dietmar Bräuer die Idee.

Rotarier stellen sich vor

Die Clubmitglieder werden am Samstag auch die Gelegenheit nutzen, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Was ist Rotary und wer sind die Rotarier? Rotarierinnen und Rotarier aus dem Club werden vor Ort sein und freuen sich auf interessante Gespräche.