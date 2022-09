Warum Kinder nach dem Gleichgewicht suchen

Beesenlaublingen/MZ - Pinsel, Füllfederhalter oder Zirkel benötigen die Kinder der Grundschule Beesenlaublingen in dieser Woche nicht. Auch für Klassenarbeiten oder Leistungskontrollen muss nicht gelernt werden. Der Grund dafür ist schon aus der Ferne zu sehen. Auf dem Schulhof steht seit Montag ein riesiges blaues Zirkuszelt. Der Projektzirkus Probst macht zum zweiten Mal Station in Beesenlaublingen. Statt des Abc oder des Einmaleins sind in dieser Woche Balancegefühl und turnerisches Können gefragt. Neben den Grundschülern machen auch die Vorschulkinder der Kitas „Parkwichtel“ aus Beesenlaublingen und „Märchenland“ aus Könnern mit. So sind es insgesamt 162 Teilnehmer.

