Warum in Plötzkau jede Familie zählt

Plötzkau/MZ - Das Wetter passte. In der Hauptstraße in Plötzkau hatten es am Samstag die Besucher des „Tag der offenen Tür“ in der Freien Grundschule „Mutig“ schwer, einen Parkplatz zu finden. Der Andrang war groß, denn die Schüler stellten nicht nur ihre Einrichtung vor oder zeigten Experimente und verschiedene Projekte im Technikraum. Zudem konnten sich die Gäste über Basteleien und Lernspiele in den Klassenräumen freuen. Alles stand unter dem Motto „Geheimnisvolles Erdreich − die Welt unter den Füßen“. Doch das war noch nicht alles. Auch der Mutig-Hort sowie der Schulförderverein der Freien Grundschule nutzten den „Tag der offenen Tür“, um sich und ihre Arbeit vorzustellen und eine breitere Öffentlichkeit zu informieren.