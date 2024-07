Die Plötzkauer Talente Jonah Noack (v.l.), Jonah Herbst, Luis Querfurt und Moritz Hirsch haben am ostdeutschen Ausscheid in Eilenburg teilgenommen. Jonah Herbst konnte sich eins der noch drei zu vergebenden Tickets für ein Wochenende bei Real Madrid sichern.

Plötzkau/MZ. - Vom 22. bis zum 26. Juli geht im Plötzkauer Sportpark wieder die Post ab. Bereits zum vierten Mal gastiert die Fußballschule von Real Madrid in dem kleinen Ort im Salzlandkreis. Im vergangenen Jahr kam sogar Ivan Guerrero, der einst Techniktrainer von den Superstars Cristiano Ronaldo und Gareth Bale war, als Überraschungsgast zum Sportplatz „Am Bleichplan“. „Wir wissen noch nicht, was uns dieses Jahr erwartet. Da lässt sich Real nicht in die Karten schauen“, meinte der Vereinsvorsitzende des SV Plötzkau, Jens Rosenhagen.

Camp ist für bis zu 100 Kinder

Immerhin haben sich bereits 80 Mädchen und Jungen aus ganz Sachsen-Anhalt für die Fußballschule angemeldet. Im Angebot sind nicht nur fünf intensive Trainingstage enthalten, sondern jeder Teilnehmer wird auch komplett ausgestattet (Trikot, Hose, Stutzen) und erhält außerdem eine Trinkflasche und einen Sportrucksack.

Bis zu 100 Kinder und Jugendliche können bei diesem Camp mitmachen. Und mit etwas Glück kann sich einer der Teilnehmer einen Traum erfüllen – einmal auf dem heiligen Rasen von Real Madrid zu stehen. „Das Konzept des Camps, das neben sportlicher Weiterentwicklung auch die Vermittlung sozialer Werte in den Vordergrund stellt, passt ideal zur Philosophie unseres Vereins“, erklärte Jens Rosenhagen, Präsident des SV Plötzkau und fügte hinzu. „Diese Philosophie leben wir seit Jahren nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. Das ist die DNA unserer Plötzkauer Fußballfamilie.“

Unter die besten 30 Teilnehmer geschafft

Im Jahr 2023 gehörten fünf Kicker aus dem Plötzkauer Nachwuchs zu den besten des Camps. Besonders hervorzuheben ist Toby Schmidt aus der D-Jugend, der es sogar unter die 30 besten Teilnehmer von insgesamt 15.000 Talenten deutschlandweit schaffte. Der Plötzkauer qualifizierte sich für das Finale in Madrid, das er im Juni dieses Jahres besuchte und von dem er mit beeindruckenden Erlebnissen zurückkehrte.

Die Fahrt im Original-Mannschaftsbus von Real Madrid zur Trainingseinheit im Estadio Santiago-Bernabéu-Stadion wird wohl einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Eine Momentaufnahme, die der Junge sein ganzes Leben lang nicht vergessen wird.

Das familiäre Miteinander kommt auch bei den Eltern des Fußballnachwuchses gut an. In Plötzkau weiß man, dass die Nachwuchsarbeit die Basis für das Vereinsleben ist. Wo in anderen Vereinen der Rasen für den Nachwuchs gesperrt ist, stehen hier alle Möglichkeiten offen. Mit dem neu eingeweihten Kunstrasenplatz im vergangenen Jahr hat sich die sportliche Infrastruktur des Vereins, dessen erste Herrenmannschaft in der Landesklasse spielt, erheblich verbessert.

Verbissen und übers Ziel hinaus

„Da ich selbst häufig am Spielfeldrand stehe und mit unseren Kindern mitfiebere, stelle ich auch immer wieder fest, wie verbissen Trainer und Eltern anderer Vereine ins Spiel ihrer Kinder eingreifen und dabei oft übers Ziel hinausschießen. Hier in Plötzkau arbeiten die Trainer ruhig, unaufgeregt und den Kindern zugewandt. Das honorieren auch wir Eltern und bringen uns gerne in den Verein ein. Die Erfolge, die mit dieser Herangehensweise in Plötzkau gefeiert werden, sind der verdiente Lohn einer guten und durchdachten Nachwuchsarbeit, die sich auch im Abschneiden beim Real Madrid Fußballcamp widerspiegeln“, würdigt Karsten Noack, dessen Sohn Jonah Noack in der Plötzkauer E-Jugend kickt, die Arbeit des Vereins.

Auch Luis Querfurt aus der C-Jugend, Jonah Herbst und Moritz Hirsch aus der D-Jugend sowie Jonah Noack aus der E-Jugend hatten die Chance, sich im kürzlich ausgetragenen Deutschland-Finale Ost in Eilenburg für das Finale in Madrid zu qualifizieren.

Jonah Herbst hat eins von drei noch zu vergebenen Tickets unter 120 Nachwuchskickern ergattert. Dabei zeigte sich, dass neben technischer Qualität auch Werte wie Teamgeist und Fairness zum Erfolg führen – ein echter Plötzkauer eben.

Für kurzentschlossene Jungs und Mädchen sind noch einige wenige Restplätze verfügbar. Der Anmeldeschluss ist der 07.07.2024. Anmeldungen sind möglich unter: https://frmclinics.com/sv-ploetzkau-1921-2024](https://frmclinics.com/sv-ploetzkau-1921-2024.