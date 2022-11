RGVZ veranstaltet 35. Saaletalschau Warum Familie Köhler aus Alsleben mit ihren Zwerghühnern gleich drei Preise gewannen

Tausende Hühner, Gänse und Tauben wurden am Wochenende in der Saaltalgärtnerei in der Schifferstadt Alsleben ausgestellt. Warum Vater, Sohn und Enkel Preise erhielten.