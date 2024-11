Könnern/MZ. - Nicht mehr lange, dann beginnt die fünfte Jahreszeit. Die Jecken stehen in den Startlöchern. Während in den meisten Karnevalshochburgen am 11. November, 11.11 Uhr, das närrische Treiben anfängt, wird in Könnern dem Bürgermeister Martin Zbyszewski erst am 16. November, 11.11 Uhr der Schlüssel zum Rathaus abgenommen.

