Warum die Kehrmaschine in Bernburg seit mehreren Wochen nur unregelmäßig oder gar nicht kommt

Seltenes Bild: Die Kehrmaschine war Anfang November in der Richard-Wagner-Straße unterwegs, zumindest auf der einen Seite.

Bernburg/MZ. - Dass die Gebühren für die Straßenreinigung in Bernburg im nächsten Jahr steigen, steht so gut wie fest. Und das trotz einer Reduzierung der Reinigungsleistung. Nur der Stadtrat muss am 10. Dezember noch zustimmen (die MZ berichtete). Wann aber die Kehrmaschine überhaupt wieder kehrt, ist indes weiter offen.