Magdeburg/Bernburg. - An Amtsgerichten ist es leider schon üblich, dass Angeklagte mit Abwesenheit glänzen. Und das Gericht sich dann veranlasst sieht, eine polizeiliche Vorführung anzuordnen, wenn der Sünder in unmittelbarer Nähe des Standortes wohnhaft ist. Manchmal bringen die Beamten dann die fehlende Person mit. Häufig werden die Täter am Tag der Verhandlung jedoch nicht in der Wohnung angetroffen.