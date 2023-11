Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ. - Die dritte Liga scheint für die Handballer des SV Anhalt Bernburg in der momentanen Verfassung eine Nummer zu groß zu sein. Nach dem 30:45-Debakel in Altenholz und der 22:30-Heimpleite gegen den TSV Anderten gab es zum dritten Mal in Folge richtig Haue.