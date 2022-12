Warum Bernburgs Simic nicht trainieren konnte

Bernburg/MZ - Nach dem goldenen Oktober, der die Serie von fünf Siegen am Stück einleitete, ist beim SV Anhalt Bernburg wieder die graue Handball-Tristesse eingezogen. Aus den letzten vier Partien holte der Handball-Drittligist gerade einmal ein mageres Pünktchen beim 31:31 gegen die zweite Mannschaft des SC Magdeburg. Mit den Gastspielen beim Dritten Hildesheim (27:30) und beim Zweiten Erlangen II (23:33) sowie dem Heimspiel gegen den Vierten DHfK Leipzig (28:31) hatten die Schwarz-Gelben jedoch ausnahmslos Spitzenteams vor der Brust. Am Sonntag, 17 Uhr, folgt nun das Duell mit dem letzten Vertreter aus dem Führungsquartett. Die Bernburger müssen in der Erzgebirgshalle in Lößnitz beim ungeschlagenen Tabellenführer EHV Aue antreten.

