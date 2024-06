Mehr Handel erlaubt Warum Aldi in Könnern jetzt doch größer werden darf

Bürokratische Hürden vom Land Sachsen-Anhalt haben vier Jahre lang verhindert, dass Aldi seinen Markt in Könnern erweitern konnte. Jetzt gibt es endlich grünes Licht. Was das für Könnern bedeutet und was die Stadt jetzt noch vorhat.