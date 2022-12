Ein Paar aus Halle hat mit der Umsetzung eines einzigartigen Projekts auf einem großen Grundstück in Cörmigk begonnen. Was Fußballlegende Paul Breitner damit zu tun hat.

Cörmigk/MZ - Hinter dem schweren, runden Holztor wartet der „Kulturschock“. Inklusive Plumpsklos, Staub und jeder Menge Spinnenweben. Doch Alfred Drent und Vanessa Homann aus Halle haben ganz bewusst den Umzug von der Großstadt auf eine Großbaustelle mitten auf dem Dorf gewählt, um sich ihren Lebenstraum in Cörmigk zu erfüllen. „Eigentlich haben wir nach einem kleinen Haus mit viel Land gesucht, aber manchmal kommt es anders als man denkt und wir haben uns in das Grundstück verliebt“, erzählt die 30-Jährige von der ehemaligen Siedlung, in der einst zehn Familien in dem langgezogenen Mehrfamilienhaus mit dem 3.000 Quadratmeter großen Gelände samt kleinem Wald lebten.