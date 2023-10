Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osmarsleben/MZ. - Ob sie ein Lieblingsstück hat? Da muss Annett Schütze nicht lange überlegen. Die 45-Jährige hat zwar so einige Dekoartikel in ihrem Garten in Osmarsleben. Aber das weiß gestrichene Fahrrad, das mag sie doch ganz besonders. Es stammt wohl aus dem Jahr 1950 und war einst grün. Es war zwar schon etwas in die Jahre gekommen. Aber damit fahren hätte man sicher noch können, meint Annett Schütze. Das ist auf jeden Fall Geschichte, denn inzwischen ist es weiß lackiert und dient als Blumenständer. Und auch eine alte Leiter gefällt ihr sehr.