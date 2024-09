Bernburg/MZ. - Such in diesem Jahr sollen die Kleinen am Weltkindertag wieder ganz groß gefeiert werden. Dafür findet das Fest zum Weltkindertag am Donnerstag, 19. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter dem Thema „Jetzt ist Piratenzeit“ auf dem Karlsplatz statt. Für die bunte Ausgestaltung dieses Tages hat das Amt für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Bernburg verschiedene freie Träger und andere Institutionen eingeladen. Diese sorgen mit ihren, auf das Thema abgestimmten Angeboten für einen abwechslungsreichen Tag.

