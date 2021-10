Viel Kultur rund um das Bernburger Kurhaus

Bernburg/MZ - Der Kulturmarkt Bernburg erlebt an diesem Samstag ab 9.30 Uhr seine zehnte Auflage. Dabei werden die Besucher dieser Veranstaltung auf ihre Kosten kommen. Rund ums Kurhaus gibt es an der Bühne an der Muschel, im Goethezimmer, im Innenhof, im Ostflügel des Gebäudes, am Kaiplatz und im Krumbholzkabinett eine Vielzahl von interessanten Angeboten für jeden Geschmack.

„Bernburg ist eine Hochschulstadt und daher feiern wir den Semesterbeginn mit unseren regionalen Künstlern. Außerdem freue ich mich besonders, dass der Präsident der Hochschule Anhalt, Jörg Bagdahn, und Silvia Ristow als Vertreterin der Stadt ihr Kommen angekündigt haben“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Kulturmarkt Bernburg, Erich Buhmann.

Das Mitglied des Bernburger Stadtrats hat mit seinen Mitstreitern das Ereignis vier Monate lang vorbereitet. Auf dem Gelände treten unter anderen vier Nachwuchsbands aus Köthen (2), Berlin und Bernburg auf. Im Goethezimmer wird Ursula Rothe den Kindern nicht nur Märchen vorlesen, sondern sie auch zum aktiven Vorspielen der Geschichten animieren.

Auf einer Bungee-Trampolinanlage kann sich der Nachwuchs austoben. Zwischendurch können sich Groß und Klein am Stand vom Naturhof Zellewitz stärken. Nicht nur die leckere Kartoffelsuppe stillt den Hunger. „Die Teller bestehen aus Pizzateig und bleiben bei kochend heißem Wasser zwei Stunden stabil. Dadurch entsteht kein Plasteabfall“, erzählt Frank Larisch, Leiter der Naturhofs.

Erich Buhmann hat sich nach eigener Aussage für das Kurhaus als Austragungsstätte entschieden, weil die Absperrzäune wegfallen. Über zwei große Eingangstore wird der Zutritt, der nach der 3-G-Regel (geimpft-genesen-getestet) erfolgt, geregelt.

Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. „Wir haben den Kulturmarkt schon vergangenes Jahr unter Pandemiebedingungen durchgeführt und wollen den Menschen auch am Samstag einen interessanten Tag bescheren“, so Erich Buhmann, der erneut auf 2.000 Besucher hofft.