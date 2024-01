Tierschutz oder falsche Verdächtigung? Mit Video: Züchter aus Nienburg nach Peta-Anschuldigungen finanziell am Ende

Hamster, Kaninchen, Papageien: Seit drei Jahrzehnten handelt Hans-Joachim Reichelt mit Tieren. Dann brachen Aktivisten in seinen Betrieb in Nienburg (Salzlandkreis) ein und warfen ihm Straftaten vor. Nun steht der Züchter vor dem Ruin. Was ist dran an den Anschuldigungen?