Verärgerung bei Bernburgs Anglern

Bernburg/MZ - Die Volksseele kocht bei den Mitgliedern der Kleingartensparte „Waldfrieden“ und den Bernburger Petrijüngern, die Stammgast am „Toten Saalearm“ bei Aderstedt sind. Seit Ende September steht an der Einmündung des Schotterweges in Richtung Saale und Gartensparte ein neues von der Stadt Bernburg angebrachtes Schild. „Befahren mit Kraftfahrzeugen aller Art verboten“.