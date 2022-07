Hecken-Bert, Kaffee und Kuchen sorgen für gute Laune bei Senioren in Baalberge. Wie Sabine Hartmann und Bianca Jehnert für Stimmung sorgen.

Sabine Hartmann (rechts) hatte am Donnerstag in Baalberge Besuch von ihrer Seniorengruppe. Und Bert aus der Sesamstraße war dabei.

Baalberge/MZ - Es riecht nach Kaffee und frisch gebackenem Kuchen. Und tatsächlich: Im Garten von Sabine Hartmann in Baalberge hat eine Gruppe von Senioren Platz am reichlich gedeckten Tisch genommen, singt Lieder und schunkelt fröhlich.

Das hat auch seinen Grund, denn Sabine Hartmann, die in der Altenpflege tätig ist, hat die Tagespflegegruppe Ambuvista zu sich nach Hause eingeladen. Sie und ihre Kollegin Bianca Jehnert verkleideten sich dafür als „Wildecker Herzbuben“, um den Frauen und Männern einen schönen und unterhaltsamen Tag zu bieten.

Musik tut gut

„Ich möchte Freude bereiten“, sagt die 48-Jährige im Gespräch mit der MZ. Und dass mit Musik alles besser geht, davon ist Sabine Hartmann überzeugt. „Denn gerade den Demenzkranken tut Musik richtig gut“, weiß sie aus Erfahrung. Zudem sei es sehr schön, wenn die Menschen lächeln und nicht mehr so grimmig dreinschauen. Zu Lächeln und zu Lachen gab es am Donnerstag übrigens reichlich im Garten.

Übers Praktikum zur Berufung

Die Alten- und Tagespflege war jedoch nicht immer ihre berufliche Aufgabe. Denn früher arbeitete sie als Jobmanagerin bei einem Juwelier. „Aber ich muss einfach etwas mit Menschen machen“, erzählt Hartmann. So fügte sich eins zu anderen. Ihre Berufung fand sie schließlich durch ein Praktikum bei einem Pflegedienst. Danach musste sie noch einmal die Schulbank drücken, um die notwendige Qualifikation für den Beruf zu erwerben.

Zur guten Stimmung der Gäste trug allerdings nicht nur die Musik bei, sondern auch die lustigen und kuriosen Heckenfiguren, die Sabine Hartmann gestaltet und für die sie in Baalberge bekannt ist. Seit ungefähr 15 Jahren hat sich Sabine Hartmann ihrem Hobby verschrieben. Und immer wenn sie mit ihrer Heckenschere unterwegs ist, dann weiß ihr Umfeld: Jetzt gehts der Hecke an den Kragen beziehungsweise ans Geäst. Ihre Motive, die sie ausschneidet, sind unterschiedlich. Die Ideen entwickelt sie auch anhand der Jahreszeit. So kann ruckzuck aus einer drögen Hecke ein Weihnachtsmann werden − oder eben Bert, der geniale Kumpel von Bert aus der Sesamstraße. Oder: Wegen der Corona-Pandemie hat sie den Hecken eine überdimensionale Maske verpasst.

Comic-Figuren und Mächenfee

Hartmanns Kunst blieb auf Dauer natürlich nicht unbemerkt. Nachdem die Volkssolidarität ein Plakat gestaltet hatte, wurde die MZ auf Sabine Hartmann aufmerksam und stellte sie und ihre Arbeit in der Zeitung vor. „Danach kamen immer mehr Menschen, die sich die Heckenfiguren anschauen wollten“, erzählt sie. Zuletzt gestaltete sie in Hohenwarte in der Nähe Magdeburgs die Comic-Figur Bart Simpson, die durchaus mit einem Charakterkopf ausgestattet ist, und eine russische Märchenfee.

Eines dürfte sicher sein: Solange die Hecken wachsen und Sabine Hartmann über eine Heckenschere verfügt, dürfte sie mit ihren Figuren immer wieder für Interesse sorgen. Und für den lustigen Schnitt.