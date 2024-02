Unmut nach Rangelei bei Bauernprotest auf dem „alten“ Markt in Bernburg

Wie kam es bei der Bauerndemo am Wochenende zum Handgemenge auf dem Markt in der Bernburger Talstadt? Und wie soll der Dialog künftig weitergehen? Beteiligte melden sich zu Wort.

Bernburg/MZ. - Auch vier Tage nach dem Bauernprotest auf dem Markt in Bernburg am Wochenende ist die Stimmung bei so manchen Beteiligten noch angespannt.

Allen voran bei Grünen-Kreistagsmitglied Wolfgang Pilz, der seine Sicht zu den Geschehnissen in einem Leserbrief an die Bernburger MZ-Redaktion sendete. Darin drückt er unter anderem seinen Unmut nach einer Rangelei aus, die sich bei der Ankunft der Traktoren auf dem Markt ereignet hatte.

„Bei Eintreffen der Traktoren scheuten sich einige wenige Bauern nicht, Mitglieder der Bündnisgrünen, die vor dem Büro standen, handgreiflich vom Platz zu schieben, um möglichst nah an das Büro heranzukommen“, schreibt er in seinem Brief.

Streit wegen Citybus?

Doch ganz so kann das Katharina Elwert, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Salzland, bei der Konfrontation mit diesem Vorwurf nicht stehen lassen: „Wir hatten die Auflage bekommen, eine Gasse für den Citybus freizuhalten. Darum musste der Traktor nah an der Häuserreihe einparken.“

Jedoch standen vor dem Grünen-Büro gelbe Tonnen, die dafür weggeschoben werden mussten. Doch das wollten laut Augenzeugen die Grünen-Politiker verhindern und hätten sich vor die Tonnen gestellt.

„Es war eine Provokation auf beiden Seiten“, versucht Elwert die aufgeheizte Stimmung nach dieser Rangelei zu dämpfen. Fest steht für sie unterdessen auch: „Gewaltbereit war keiner!“

Nichtsdestotrotz wurde die Lage in Teilen von Wolfgang Pilz als bedrohlich eingeschätzt: Im Vorfeld des geplanten Festes zur Wiedereröffnung des Büros der Grünen am Alten Markt in Bernburg hätten unbenannte Personen in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, mit den „Grünen“ (so im Aufruf) zu feiern, indem möglichst viele Traktoren den Alten Markt besetzen sollten.

Die Zielsetzung des Traktorenaufzugs sei schwer abzuschätzen gewesen. „Ob es überhaupt noch um die Abschaffung des Agrardiesels gehen sollte, war nirgends zu lesen.

Stattdessen könnte wohl gleichzeitig gegen den Lehrermangel im Land, gegen die Coronapolitik der Vergangenheit oder auch ’gegen alles’ protestiert werden, wie es ein Teilnehmer der Kundgebung lautstark kundgab“, so Pilz.

Kritik an der Nichtabgrenzung

Die in den sozialen Netzwerken aufgebaute Drohkulisse schien kurzzeitig zu Gewalt zu werden und es zeigte sich, dass die Entscheidung, das Fest aus Sicherheitsgründen lieber zu verschieben, richtig gewesen ist, schreibt er in seinem Brief weiter. Ordner waren nicht zu sehen, jedoch griff die Polizei regulierend ein.

Im weiteren Verlauf der zwei Stunden hätten Teile der Bauernschaft Würstchen und Getränke angeboten, während eine einzelne Person mit Lautsprecher und Musik aus der Konserve kundtat, man solle die Grünen nicht wählen. „Aus der Bauernschaft kam keine Abgrenzung von der Gruppe von Personen, die gegen Russlandpolitik und Coronaimpfungen protestieren wollte“, so Pilz.

Mitglieder der örtlichen Grünen, darunter zwei Landtagsabgeordnete, hätten das Gespräch mit den Bauern gesucht. Es habe auch mehrere Rückmeldungen gegeben, dass es doch mutig gewesen sei, die unmittelbare Begegnung zu suchen.

„Weitere Dialoge sollen folgen und wir würden uns darüber freuen“, sagt Pilz. Inwieweit die Situation beim Bauernprotest bedrohlich für die übrigen Grünen-Politiker gewesen ist, ist offen. Erich Buhmann, Vorsitzender der Fraktion Grüne/BBG im Stadtrat von Bernburg, war am Dienstag telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

SPD will Gespräch suchen

Nach dem Bauernprotest in Bernburg zu Wort gemeldet hat sich auch René Wölfer, Kreisvorsitzender der SPD im Salzlandkreis: „Unsere Demokratie lebt von der Vielfalt der Meinungen und einer lebendigen Diskussionskultur.

Proteste sind ein wesentlicher Teil unserer demokratischen Tradition und zeigen das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger für Themen, die ihnen am Herzen liegen.“ Gleichzeitig sei es aber wichtig, dass man dabei den Weg der konstruktiven Auseinandersetzung nicht verlasse.

Demokraten aller Ebenen müssten zusammenarbeiten. Ein Gegeneinander sei kontraproduktiv. Lösungen in der Politik entstünden im Kompromiss und im Konsens! „Die Absage des Grünen-Festes in Bernburg wegen der angemeldeten Bauernkundgebung ist bedauerlich.

Sie zeigt die Spannungen, die unsere Gesellschaft derzeit prägen“, so Wölfer weiter. Es sei aber wichtig, dass man diese Situation als Anstoß für einen lösungsorientierten Dialog nutzt.

„Wir müssen gemeinsame Plattformen schaffen, auf denen Landwirte, Bürger sowie Vertreter der Politik offen und respektvoll miteinander ins Gespräch kommen können. Wir, die kommunalen Vertreter der demokratischen Parteien, werden uns diesem Dialog nicht verschließen!“, sagt er.

Man sei zwar keine Exekutive für Bundesangelegenheiten, aber man stehe sehr wohl für den Austausch über lokale Themen zur Verfügung. Wölfer: „Dafür treten wir an, das ist unser Job! Auch wenn es ’nur’ ein Ehrenamt ist!“