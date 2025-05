Ein Bernburger hat am 12. November 2024 einen schweren Verkehrsunfall an einem Bahnübergang verursacht. Wie durch ein Wunder wurde niemand schwer verletzt. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten.

Wie ein Auto vor der Schranke in Bernburg fast zur tödlichen Waffe wird

An einer Schrankenanlage kam es im November 2024 zu dem Unfall, bei dem nur mit viel Glück niemand verletzt wurde.

Bernburg/MZ. - Nicht jeder kann ihn sich leisten. Einen Dodge Challenger, der in einigen US-Filmen wie dem Roadmovie „Fluchtpunkt San Francisco“, „Fast & Furious“ mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez oder „Death Proof – Todsicher“ die Fans an der Leinwand mit wilden Verfolgungsjagden in Atem gehalten hat. Schließlich hat der Sportwagen einen Hubraum von 6,4 Litern und mehr als 450 PS unter der Haube.