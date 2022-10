Unbekannte beschädigen Polleran der Marktbrücke

VerkehrSeit 2002 sind die Anlagen in der Stadt Bernburg in Betrieb.

Bernburg/MZ - Der versenkbare Poller, der verhindert, dass Autofahrer die Marktbrücke für die Fahrt in die Bergstadt nutzen, ist am vergangenen Wochenende von zurzeit noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Stadt Bernburg hat inzwischen Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Nach der Attacke war der Poller defekt und musste am Donnerstag von einer Fachfirma aus Chemnitz repariert werden, heißt es von der Stadtverwaltung auf Nachfrage der MZ. Die durch die Reparatur entstandenen Kosten konnte Ricardo Beck, seines Zeichens Sachgebietsleiter Verkehr in der Stadtverwaltung, gestern noch nicht beziffern, weil „bis dato der genaue Schaden nicht bekannt war“.