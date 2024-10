Tödliche Tragödie Zwei Menschen sterben bei Hausbrand im Salzlandkreis - Entsetzen und Trauer im Ort

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Borne im Salzlandkreis sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Was zu dem Einsatz und den Opfern bisher bekannt ist, was die Polizei sagt, wie der ganze Ort beim Einsatz hilft und trauert.