THW ist im Einsatz für die Stadtbäume

Bernburg - Brütend heiß war es in den vergangenen Tage und auch, wenn von der Wettervorhersage eine Abkühlung prognostiziert wird: Viel Regen soll es aber nicht geben. Für die Landwirtschaft wie auch für die Stadtbäume heißt das Alarmstimmung. Für die jungen Stadtbäume hat sozusagen wieder das Technische Hilfswerk (THW), Ortsverband Bernburg, die Patenschaft übernommen. Momentan sind die freiwilligen Helfer des THW mit drei Fahrzeugen unterwegs und versorgen einmal wöchentlich die Stadtbäume Bernburgs mit Wasser.

Pro Tour, so der Ortsbeauftragte Jörg Däumichen fließen etliche Tausend Liter Wasser an die Bäume. „Wir fahren immer abends unsere Runde. Das heißt, nach dem Feierabend unserer freiwilligen Mitglieder des Ortsverbandes. Bisher bekommen wir aber immer genug Freiwillige, die auf die Runde gehen. Der Stadt Bernburg entstehen übrigens keine Kosten“, so Däumichen. Eine Runde dauert schon ein paar Stunden und die Fahrzeuge müssen ja auch immer wieder für einen Einsatz aufgefüllt werden und auch als Wasserreserve für Feuerwehren vorgehalten werden. Abgefahren werden die Köthensche und Dessauer Straße, Am Werder, An der Aue, Lindenstraße, Käthe-Kollwitz-Straße und der Louis-Braille-Platz. (mz)