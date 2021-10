Theater-Container auf Saalplatz in Bernburg

Bernburg/MZ - „Das schönste Land der Welt“ steht mit dicken, weißen Lettern über dem Schiffscontainer, der seit Montag auf dem Saalplatz in Bernburg steht und schon für einige verwunderte Blicke gesorgt hat. Um was es sich dabei handelt, lüften die Darsteller des Puppentheaters Magdeburg: „Er ist Teil des Wildwechsel-Festivals“, sagt eine der Mitarbeiterinnen. Seit Dienstagabend ist der Container auf dem Saalplatz für Neugierige geöffnet. Die Besucher werden sich nach Angaben der Initiatoren auf eine Reise begeben, nach Deutschland, in die DDR und in die Welt ihrer Träume und Wünsche aus der Zeit um 1990, als jener Prozess stattfand, der als Wiedervereinigung bezeichnet wird. Inspiriert ist die Theaterreise vom Leben des Dichters Ronald M. Schernikau, der 1960 in Magdeburg geboren wurde und 1991 in Berlin starb. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine reine Theaterinszenierung. Stattdessen sind zum Thema mehrere Interviews geführt worden, die dazu animieren sollen, darüber nachzudenken, was damals, zur Wendezeit schön war, erklärt die Theatermitarbeiterin.

Um coronakonform niemanden zu gefährden, dürfen sich immer nur vier Besucher gleichzeitig im Theater-Container aufhalten, in dem sich die Besucher mit Kopfhörern unterhalten lassen können. Bis Donnerstag ist der Besuch des Containers möglich. Damit es nicht zu langen Wartezeiten kommt, können die Besucher am Eingang ihre Lieblingsuhrzeit „buchen“.

Weitere Infos zum Wildwechsel-Festival, das in Bernburg Station macht, gibt es unter folgender Adresse: www.wildwechsel-festival.de.