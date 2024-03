Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Wenn die Partyband „Tänzchentee“ am Abschlussabend des Bernburger Stadt- und Rosenfestes wieder tausende Besucher auf den Karlsplatz lockt, wird es in einer der Konzertpausen, die die Jungs zum Luftholen brauchen, eine Premiere geben. Am Sonntag, 2. Juni, gegen 21 Uhr kreieren fünf Trommler des Spielmannszuges Bernburg und zehn Tänzer der hiesigen Tanzschule „Good Dance“ mit Breakdancer Stefan Knaak einen gemeinsamen Auftritt. Seit Februar laufen die Proben des „Drum and Dance Project“.