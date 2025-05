Die Firma Prokon plant, außerhalb des ausgewiesenen Eignungsgebietes ein Windrad in unmittelbarer Nähe von Kirchedlau zu errichten. Was die Stadträte davon halten.

könnern/mz. - In der Stadt Könnern sorgt derzeit das Repowering des bestehenden Windparks nördlich der Stadt für Diskussionen. Hintergrund ist ein Antrag der Firma Prokon, vier neue Windenergieanlagen zu errichten. Drei davon befinden sich innerhalb des als Eignungsgebiet ausgewiesenen Areals – die vierte jedoch liegt außerhalb, in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Kirchedlau. Das stößt im Stadtrat auf deutliche Kritik und führt zu einem klaren Widerspruch der Stadtverwaltung.Aktuell arbeitet die Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg am neuen Sachlichen Teilplan Energie. Dieser legt fest, welche Flächen in Sachsen-Anhalt künftig verbindlich für die Nutzung durch Windenergie vorgesehen sind. Grundlage dafür ist eine bundesgesetzliche Vorgabe, wonach zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen werden müssen.