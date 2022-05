Stella Herbst ist die Neue im Jugendbeirat in Bernburg

Zuhause an der Saale: Stella Herbst ist in Bernburg aufgewachsen. Seit kurzem engagiert sie sich im Jugendbeirat.

Bernburg/MZ - Vom Jugendbeirat hört Stella Herbst zum ersten Mal während des Projektes „Bärenhausen“. In der Kinderstadt in Bernburg, bei der die Jungen einmal den Alltag der Erwachsenen nachempfinden können, war auch der Jugendbeirat der Saalestadt aktiv. „Ich wusste damals gar nicht, was das genau ist“, sagt die heute 17-Jährige. Aber sie war neugierig, lernte die Jugendlichen kennen, die in Bernburg die Interessen der jungen Bürger vertreten. Seit rund anderthalb Wochen ist sie nun selbst Teil des Teenie-Rates. „Ich will mich für die Stadt einsetzen“, sagt die Schülerin.