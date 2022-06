Startschuss für Edeka in Bernburg

Bernburg/MZ - Der Startschuss für den ersten Edeka-Markt in Bernburg ist gefallen. Seit wenigen Tagen laufen die Abrissarbeiten auf dem Gelände an der Gröbziger Straße auf Hochtouren. Unermüdlich fressen sich die Abrissbagger über das Gelände des einstigen Holzhofes. Nachdem bereits die große Lagerhalle in den vergangenen Wochen abgebaut worden war, ist es in den zurückliegenden Tagen dem Verwaltungsgebäude an den Kragen gegangen. Inzwischen sind nur noch Berge an Bauschutt übrig.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<