Einen Vorschlag der Stadtverwaltung Nienburg, die Öffnungszeiten in dieser Saison im Schwimmbad zu verkürzen, hat der Stadtrat abgelehnt. Doch es fehlt ein Schwimmmeister

Das Schwimmbad gehört zu Nienburg. Doch zu welchen Zeiten es in diesem Jahr geöffnet wird, ist derzeit unklar.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienburg/MZ. - Der Fachkräftemangel ist nicht nur im Handwerk spürbar. In Nienburg kann er in diesem Jahr auch Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung der Einwohner haben. Der Badespaß ist in Gefahr. Zumindest der zeitlich uneingeschränkte Badespaß tagsüber im Nienburger Schwimmbad.