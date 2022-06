Stadt Bernburg hilft 20-Jähriger mit Bundesprogramm bei Berufsfindung

Bernburg/MZ - Malen, Hausaufgaben und viel Bewegung an der frischen Luft. So sieht der Alltag im Bernburger Hort „Kindervilla Hasenturm“ aus. Nicht nur für die Sechs- bis Elfjährigen, sondern auch für Vanessa Rindsland. Sie nimmt den Bundesfreiwilligendienst der Stadt Bernburg in Anspruch. Seit Mai vergangenen Jahres ist sie für die Betreuung der Kinder in den Räumlichkeiten der Grundschule „Adolph Diesterweg“ zuständig. „Es macht mir sehr viel Spaß hier. Dadurch, dass ich Geschwisterkind bin, weiß ich, wie ich mit den kleinen Rackern umzugehen habe“, sagt die 20-Jährige.