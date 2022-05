Sprachlehrkräfte fürchten in Bernburger Kitas um ihre Zukunft

Janine Pierskalla und Monique Dombrowski vermitteln erfolgreich Sprache an Kinder in Bernburger Kitas. Dennoch fürchten sie um ihre Zukunft.

Janine Pierskalla (links) und Monique Dombrowski arbeiten in Bernburger Kitas, dort haben sie eine große Auswahl an Lehrmitteln für die Kindergartenkinder.

Bernburg/MZ - Janine Pierskalla ist Fachkraft für sprachliche Bildung in der Kita „Löwenzahn“ in Bernburg. Ihre Kollegin Monique Dombrowski übt diesen Beruf in der Kindertagesstätte „Marienkäfer“ am Buschweg aus. Beide Frauen sind die einzigen Angestellten mit diesem Jobprofil in Bernburger Kitas unter kommunaler Regie.