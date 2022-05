Spektakuläre Anreise der neuen Bernburger Schleusenbrücke

Bernburg/MZ - Seit Tagen geht der Blick von den Verantwortlichen vom Wasserstraßen-Neubauamt in Magdeburg auf die Pegel der Elbe und Saale. Denn nur, wenn die Mindesthöhe stimmt, geht in dieser Woche eine ganz besondere Fracht auf Reisen. Von der Werft in Roßlau endet die Schiffsfahrt an der Schleuse der Saalestadt. Geladen haben wird das Frachtschiff Bernburgs neue Schleusenbrücke. „Nach derzeitigen Kalkulationen sieht es so aus, dass die Wasserhöhe reicht“, sagt Rüdiger Richter, zuständiger Sachbereichsleiter für Brücken/Wehre beim Wasserstraßen-Neubauamt in Magdeburg.