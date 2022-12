Spatenstich für Plötzkaus neues Fußballfeld – Weshalb Ministerin Tamara Zieschang die Gemeinde besucht hat

Die Planung ist abgeschlossen, der Bau kann losgehen. Der Sportverein Plötzkau 1921 erhält ein neues Fußballfeld. Was die Mitglieder bewirkt haben und warum die Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang die Gemeinde besucht hat.

Plötzkau/MZ - Der Sportverein Plötzkau 1921 feierte im Sommer − mit einem Jahr Verspätung − sein 100-jähriges Bestehen. Bekannt sind die Fußballer in Lila-Gelb in der ganzen Region. Und sie haben regen Zuwachs: „Wir haben rund 300 Mitglieder“, sagt Vereinsvorsitzender Jens Rosenhagen. Weil es auf dem Gelände am Bleichplan langsam zu eng wird, haben sich die Vereinsmitglieder um einen zweiten Sportplatz bemüht.