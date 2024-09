In Bernburg hat sich offenbar eine Gruppierung gebildet, die zu Spaziergängen aufruft und mit Schlauchschals vor der Reichskriegsflagge posiert. So schätzt ein Experte die Situation ein.

Sorge wegen rechtsextremer Jugendclique in Bernburg

Bernburg/MZ. - Sie verabreden sich kurzfristig in sozialen Netzwerken wie Instagram und Tiktok zum gemeinsamen Spaziergang oder, um einen Lost Place in Bernburg zu erkunden. Schwarze Schlauchschals haben sie ins Gesicht gewickelt, so dass nur noch Augen, Stirn und Haare hervorschauen.