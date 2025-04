Sorge vor Umzug Verliert das Ambulatorium in Könnern eine Ärztin?

Könnern droht der Verlust einer Hausärztin. Dabei hat das Gebäude, in dem sie praktiziert, ganz viel Geschichte. Weshalb die Medizinerin mit einem Wechsel liebäugeln soll und wie die Geschichte in den Stadtrat kam, obwohl sie gar nicht darüber reden will.