„Sonderbar“ in Bernburg bleibt Teststation

Lutz Eisfeld betreibt ein Corona-Testzentrum in der Sonderbar am Lindenplatz.

Bernburg - Ab Donnerstag, 27. Mai, dürfen die Restaurants im Salzlandkreis nach mehr als einem halben Jahr Lockdown wieder öffnen. Aber was ist mit der „Sonderbar“ am Lindenplatz in Bernburg, in der derzeit noch eine Corona-Teststation betrieben wird? MZ-Redakteurin Katharina Thormann sprach darüber mit Gastronom Lutz Eisfeld.

Viele Gaststätten werden ab Donnerstag wieder öffnen, auch die „Sonderbar“?

Nein. Im Moment bleibt sie ein Testzentrum. Es wäre sehr aufwendig, alle Auflagen umzusetzen, vor allem im Innenbereich. Dort ist es schwierig mit der Wirtschaftlichkeit. Darum beschränken wir uns zunächst einmal auf das Parforcehaus.

Was ist dort geplant?

Wir werden dort in den nächsten Tagen auf der geräumigen Außenterrasse Kaffee und Kuchen anbieten und auch die Bierbar eröffnen. Dann werden wir schauen, wie das Gästeverhalten sich entwickelt. Danach entscheiden wir, wie wir weitermachen.

Zumindest können mit dem zentral gelegenen Testzentrum in der „Sonderbar“ andere Gastronomen profitieren, solange sich die Gäste testen müssen.

Das stimmt. Wir werden das Angebot auch noch weiter ausbauen. Es gibt schon erste Gespräche mit dem Theater, dass wir die Öffnungszeiten des Testzentrums bei Veranstaltungen anpassen, damit die Besucher sich bis kurz vor Beginn noch testen lassen können. (mz)