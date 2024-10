Alsleben/MZ. - 0,0382 Euro (man könnte auch sagen rund 4 Cent) pro Meter sollen Grundstückseigentümer in Alsleben künftig pro Meter für die Straßenreinigung durch die Kehrmaschine zahlen. So steht es in der neuen Straßenreinigungsgebührensatzung, die am Mittwoch Thema im Hauptausschuss sowie im anschließenden Stadtrat war.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.