Der Stadtrat von Nienburg hat der überarbeiteten Fassung der Friedhofssatzung zugestimmt. So viel müssen die Einwohner von Nienburg künftig mehr bezahlen.

So steigen die Kosten für Grabstätten auf Friedhöfen in Nienburg

Nienburg/MZ/KT. - Nienburger müssen künftig für die Nutzung von Grabstätten auf Friedhöfen der Stadt tiefer in die Tasche greifen. Ein entsprechender Beschluss ist bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates gefasst worden. Grund für die Erhöhung ist eine Auflage aus dem Finanzministerium. Im Zuge des Bewilligungsbescheids einer Bedarfszuweisung wurde aufgezeigt, dass die Friedhofsgebühren der Stadt Nienburg nicht ausreichen, um die Kosten zu decken. Insbesondere die Kosten für Personal, Pflege der Anlagen sowie auch die Energiekosten seien laut Stadtverwaltung gestiegen.