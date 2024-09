Mit einem interkulturellen Fest wollen die Schüler und Lehrer gemeinsam mit Besuchern den Ehrentag begehen. Was am 27. September konkret geplant ist.

So feiert Campus Technicus in Bernburg seinen 15. Geburtstag

Bernburg/MZ. - Es ist nun 15 Jahre her, dass die Türen des Campus Technicus in Bernburg zum ersten Mal für die Schüler und Lehrer aufgingen. Zum Geburtstag sollen nun die Türen nicht nur für die rund 800 Fünf- bis Zehntklässler und die 46 Lehrkräfte (plus drei studentische Hilfskräfte) öffnen, sondern auch für interessierte Gäste, die sich in Bernburgs Bildungseinrichtung im Herzen der Stadt umschauen können. Dafür wird am Freitag, 27. September, zum Fest auf dem Schulgelände eingeladen. Damit den Besuchern auch einiges geboten wird, laufen die Vorbereitungen gerade auf Hochtouren.